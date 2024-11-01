edición general
1 meneos
13 clics

Ganges: El río hindú sagrado

El río Ganges, también conocido como Ganga, recorre 2.700 km desde la cordillera del Himalaya hasta el golfo de Bengala, en el norte de la India y Bangladesh. Considerado sagrado por los hindúes, el río se personifica como la diosa Ganga en los textos y el arte antiguos. El baño ritual en el Ganges era y sigue siendo una parte importante de la peregrinación hindú, y las cenizas de los difuntos incinerados suelen esparcirse por sus aguas.

| etiquetas: ganges , río sagrado , hinduismo , religiones , india
1 0 0 K 12 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
pitercio #2 pitercio
Es tan sagrado que en algunos lugares puedes andar sobre las aguas. Las que rezuman sobre el vertedero.
0 K 20
sleep_timer #1 sleep_timer
Un rio con mas mierda que un bebedero de patos.
1 K 19
Gry #3 Gry
La diosa Ganga esa debe ser la única del planeta que requiere sacrificios de basura y cadáveres...
0 K 18

menéame