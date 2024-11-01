Ganges: El río hindú sagrado

El río Ganges, también conocido como Ganga, recorre 2.700 km desde la cordillera del Himalaya hasta el golfo de Bengala, en el norte de la India y Bangladesh. Considerado sagrado por los hindúes, el río se personifica como la diosa Ganga en los textos y el arte antiguos. El baño ritual en el Ganges era y sigue siendo una parte importante de la peregrinación hindú, y las cenizas de los difuntos incinerados suelen esparcirse por sus aguas.