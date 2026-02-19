Ganaderos alertan de lo que está ocurriendo con el sector bovino: se les obliga al sacrificio total del ganado si se detecta un caso positivo de algunas enfermedades

En relación con la dermatosis nodular contagiosa, desde la Plataforma de ganaderos Sayago se advierte de que el protocolo vigente contempla el vaciado sanitario y el sacrificio total de los animales en caso de detectarse un foco, una medida que, en comarcas como Sayago, con explotaciones extensivas y márgenes ajustados, podría suponer un golpe irreversible. “No se puede gestionar una crisis sanitaria sin información clara ni alternativas viables”, señalan desde el colectivo.
Desde mi más profundo desconocimiento y buenismo ¿No se podría plantear apartar este ganado en lugar de sacrificarlo? Entiendo que si ya no puede ser destinado a consumo humano a nadie le interese pero a ver...
Porque se habla de lo que se sacrifica, pero no del peligro potencial que tiene no hacerlo
- En explotaciones extensivas es difícil cortar la transmisión.
- Puede expandirse rápidamente a otras granjas
- Puede haber especímenes con contagios recientes, indetectables
- Puede haber animales que han sido expuestos y son portadores, pero no muestran síntomas (portadores subclínicos)