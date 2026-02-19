edición general
2 meneos
2 clics

Ganaderos alertan de lo que está ocurriendo con el sector bovino: se les obliga al sacrificio total del ganado si se detecta un caso positivo de algunas enfermedades

En relación con la dermatosis nodular contagiosa, desde la Plataforma de ganaderos Sayago se advierte de que el protocolo vigente contempla el vaciado sanitario y el sacrificio total de los animales en caso de detectarse un foco, una medida que, en comarcas como Sayago, con explotaciones extensivas y márgenes ajustados, podría suponer un golpe irreversible. “No se puede gestionar una crisis sanitaria sin información clara ni alternativas viables”, señalan desde el colectivo.

| etiquetas: ganadería , ganado , bovino , positivo , protocolo
1 1 0 K 21 actualidad
5 comentarios
1 1 0 K 21 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Me hubiese gustado haber enviado esta noticia, que me ha dejado con la boca abierta pero tiene muro de pago y no se puede bypassear: www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2026/02/19/teresa-sa

Desde mi más profundo desconocimiento y buenismo ¿No se podría plantear apartar este ganado en lugar de sacrificarlo? Entiendo que si ya no puede ser destinado a consumo humano a nadie le interese pero a ver...
0 K 16
Veelicus #2 Veelicus
#1 Entiendo que depende del periodo de incubacion de la enfermedad, si ese periodo de incubacion es corto igual si se podria hacer eso, pero si el perido es largo no queda otra que sacrificar.
Porque se habla de lo que se sacrifica, pero no del peligro potencial que tiene no hacerlo
0 K 11
#3 Lusco2
#1 Priman cuestiones económicas, muchas enfermedades del ganado pueden ser tratadas por un veterinario, pero el bicho está convaleciente y sin producir.En caso de enfermedad infecciosa es más barato matar toda la cabaña y empezar de nuevo
0 K 7
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#1   Creo que la medida se debe a:
- En explotaciones extensivas es difícil cortar la transmisión.
- Puede expandirse rápidamente a otras granjas
- Puede haber especímenes con contagios recientes, indetectables
- Puede haber animales que han sido expuestos y son portadores, pero no muestran síntomas (portadores subclínicos)
0 K 9
Kantinero #4 Kantinero
En castellano: gobierno dame dinero por cada bicho (más que me da el mercado)
0 K 12

menéame