Galicia detecta los primeros cinco casos de gripe aviar en aves silvestres en 2025

La Consellería de Medio Rural ha confirmado la detección de cinco ejemplares de aves silvestres afectadas por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), los primeros casos registrados en Galicia en 2025. La información ha sido comunicada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria y confirmada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Los animales afectados son cuatro gaviotas patiamarillas encontradas en Arteixo, Abegondo y Miño (A Coruña) y en Foz (Lugo),