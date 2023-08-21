edición general
6 meneos
16 clics
La gala de los Goya arrasa con un 26% de audiencia, la más vista de los últimos tres años

La gala de los Goya arrasa con un 26% de audiencia, la más vista de los últimos tres años

La ceremonia fue vista en algún momento de la noche por 5.162.000 espectadores únicos. Una media de 2.396.000 espectadores siguieron por La 1 de Televisión Española (TVE) la retransmisión en directo de la gala de la 40 edición de los premios Goya, lo que la convirtió en líder de audiencia de la noche de este sábado con una cuota de pantalla del 26%, la más vista de los últimos tres años y la de mayor cuota de los últimos seis. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Convenciones de Barcelona, fue vista en algún momento de la

| etiquetas: ceremonia , gala , goya , audiencia , 2026 , espectadores
5 1 0 K 71 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#3 Los Goya y fútbol femenino, a más de uno se le van a cruzar los cables.
0 K 14
#1 mariopg
"arrasa" y "últimos 3 años", no sé rick…
0 K 8
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 Yo tampoco lo tengo claro, la final del Mundial de fútbol femenino que España ganó en 2023 obtuvo casi el doble de espectadores medios y una audiencia muy superior.

La victoria de España en el Mundial, máximo histórico de todas las competiciones femeninas de fútbol
Con casi 5,6 millones de espectadores, 65,7% de cuota, y rozando los 8,9 millones de seguidores en algún momento de su emisión en La 1

:troll:
0 K 14
#3 tpm1
#2 Se refiere a los Goya
1 K 14
#5 Vamohacalmano
Ve más gente los Goya, que espectadores han tenido las películas que premian en los Goya.
0 K 6

menéame