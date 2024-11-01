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Las gafas inteligentes de ICE (ENG)

Las gafas inteligentes de ICE (ENG)

DHS está desarrollando unas gafas inteligentes especializadas que permitirán a los agentes federales que patrullan las calles estadounidenses identificar automáticamente a los «extranjeros ilegales» a distancia. Estas nuevas «ICE Glasses», basadas en modelos ya existentes que permiten grabar vídeo y mostrar datos en pantalla, podrán consultar los vastos archivos federales de datos biométricos —desde el reconocimiento facial hasta la forma de caminar— para identificar a las personas en tiempo real.

| etiquetas: ice , gafas
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6 comentarios
11 2 0 K 252 actualidad
Ludovicio #1 Ludovicio
Que distopía Sci-fi mas guapa les está quedando.

Las gafas deben ser lo único inteligente ahí.
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themarquesito #6 themarquesito
Aunque no se mencione, probablemente Palantir vaya a participar en el desarrollo.
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Nihil_1337 #2 Nihil_1337
Son las gafas de meta utilizándose para lo que dijeron una y otra vez que no se iban a utilizar xD xD
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JackNorte #3 JackNorte
Que facil se esta volviendo , hacer desaparecer a alguien.
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#5 Carapedo
Seguid desbloqueando el móvil y el portátil con vuestra jeta y vuestra huella dactilar. Seguid.
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Spirito #4 Spirito
Primero serán los inmigrantes, luego los disidentes, luego...
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