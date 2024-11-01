Las gafas inteligentes de ICE (ENG)

DHS está desarrollando unas gafas inteligentes especializadas que permitirán a los agentes federales que patrullan las calles estadounidenses identificar automáticamente a los «extranjeros ilegales» a distancia. Estas nuevas «ICE Glasses», basadas en modelos ya existentes que permiten grabar vídeo y mostrar datos en pantalla, podrán consultar los vastos archivos federales de datos biométricos —desde el reconocimiento facial hasta la forma de caminar— para identificar a las personas en tiempo real.