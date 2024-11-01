edición general
El futuro de la aceituna está asegurado: ya hay semillas de olivo en la ‘bóveda del fin del mundo’ del Ártico

En pleno círculo polar ártico, aprovechando el permafrost natural del Polo norte, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard ofrece almacenamiento seguro y prolongado de duplicados de semillas procedentes de bancos de germoplasma de todo el mundo. La instalación, conocida como “bóveda del fin del mundo”, está diseñada para funcionar incluso ante fallos eléctricos e incluye sistemas de refrigeración adicionales que mantienen las semillas a −18 °C, temperatura óptima para su conservación a largo plazo. Pues bien, desde este invierno también.

Pacman #1 Pacman
Buena noticia, aunque es raro que una arbol tan importante para la humanidad como el olivo no estuviese ya. La bóveda es del 2008
Supercinexin #2 Supercinexin *
Pronto habrá que empezar a usar la bóveda esa del Fin del Mundo, gracias a la inestimable colaboración de nuestros benefactores y superiores razas EEUU e Israel.
Asimismov #3 Asimismov *
Tengo entendido que si plantas la mejor aceituna del mejor olivo, crece un acebuche.
¿Qué semilla es esa del olivo?
andresin #4 andresin
¡Pues si están fuertes los participantes del campeonato de lanzamiendo de hueso de Aceituna de Murcia que han llegado hasta el Ártico!
