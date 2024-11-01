edición general
Qué es "futtitinni", la filosofía de los sicilianos para que la vida sea más liviana

"En Sicilia tenemos una palabra mágica con un sabor propio: Futtitini", cuenta el actor italiano Giusepppe Capodicasa en un video de BBC Reel. "No es una mala palabra, es una bendición", declara. Recordemos que en Sicilia se habla italiano como en el resto de Italia, pero suena distinto porque detrás hay siglos de historia trenzada en la lengua. Antes de que el italiano se adoptara como la voz común del país, los sicilianos ya hablaban el siciliano, una lengua romance marcada por las sucesivas conquistas y dominaciones de la isla: griegos.

Mi abuelo decía "descuida" o "déjalo correr" y siempre me quitaba un peso de encima y me aclaraba las ideas.
El hombre tenía ese superpoder.

Los bros dicen "en plan, no te rayes" :-)
#1 Let it be, let it be, let it be, let it beee {0x1f3b5} {0x1f3b5}
