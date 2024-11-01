edición general
4 meneos
265 clics

El fútbol canadiense está a otro nivel  

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

| etiquetas: futbol , canada , maradona
3 1 0 K 36 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
pitercio #2 pitercio
Yo diría que son las afueras de Bilbao ¿no es Nico Williams el que saca el corner?
1 K 18
alcama #1 alcama
En el Bernabéu no nieva ni llueve
0 K 8
Rogue #3 Rogue
Los futbolistas negros, son un blanco perfecto
0 K 8

menéame