El fútbol asturiano, envuelto en polémica: un partido de alevines termina en insultos y puñetazos

El altercado se intensificó hasta tal punto que fue necesaria la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil. A las edades más tempranas, el deporte debería ser una auténtica escuela de valores. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, se ve empañado por comportamientos inapropiados, que suelen darse en el fútbol, como ocurrió este fin de semana en Asturias. Lo que debía ser un partido marcado por la competitividad y el disfrute se vio este sábado ensombrecido por una lamentable tangana, que no solo se produjo sobre el terreno ....

#2 ayarin
No soporto a los futboleros. Ni a estos energúmenos ni a los fans del futbol comercial. Son mentalmente nulos. Se quedan atrapados en el instinto de "mi tribu contra la tuya" que es de lo único que va eso del fútbol.

Pues claro que acaban a hostias, son subnormales.

Cuando yo iba a acompañar a mi crio a partidos de estos, a la que veía a los subnormales, lo primero era apartarse. Nunca contestarles. Ante juego sucio, dejarse ganar y ya está. Al acabar el partido salir corriendo de ahí.
#1 ombresaco
A las edades más tempranas, el deporte debería ser una auténtica escuela de valores. Sin embargo, no siempre a veces es así
aupaatu #3 aupaatu
Cuando los sueños húmedos de los padres se convierte en ver a sus hijos en la cantera de uno de los grandes del fútbol patrio se acabó el deporte como juego
