El fútbol asturiano, envuelto en polémica: un partido de alevines termina en insultos y puñetazos

El altercado se intensificó hasta tal punto que fue necesaria la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil. A las edades más tempranas, el deporte debería ser una auténtica escuela de valores. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, se ve empañado por comportamientos inapropiados, que suelen darse en el fútbol, como ocurrió este fin de semana en Asturias. Lo que debía ser un partido marcado por la competitividad y el disfrute se vio este sábado ensombrecido por una lamentable tangana, que no solo se produjo sobre el terreno ....