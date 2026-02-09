·
7
meneos
11
clics
Fúster, tras duplicar escaños en Aragón: “Los españoles quieren el doble de VOX frente al consenso progre”
El portavoz nacional de VOX anuncia que Carlos Pollán será el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas
|
etiquetas
:
fúster
,
escaños
,
aragón
,
consenso
,
progre
,
pollán
6
1
4
K
27
actualidad
8 comentarios
#2
Pontecorvo
Meneo únicamente por saber de la existencia de un tipo que se llama Carlos Pollán.
2
K
30
#5
EGraf
#2
¿te parece risible oír decir el nombre de Carlos Pollán?
www.youtube.com/watch?v=So4BuQ7HW3Y
3
K
35
#3
Eukherio
Desgraciadamente tiene razón, pa qué vamos a engañarnos. Vox ha conseguido el sueño de cualquier partido, llegar a crecer renunciando a gobernar. Pasa como con Trump, que la única manera de que caiga es que lleguen al poder y empiecen a gestionar cosas. Podemos decir que es triste, pero es lo que hay.
1
K
15
#4
fremen11
#3
ya están en el poder y gestionando cosas, y no han resuelto ni un puto problema......
0
K
7
#8
Eukherio
#4
Cuando estaban en los gobiernos autonómicos, los meses de García-Gallardo y sucedáneos, estaban bajando en intención de voto. Después se piraron con la excusa de los menores inmigrantes, en 2024, y les ha ido bien. De vez en cuando negocian chorradas en algún presupuesto del PP y piden medidas puramente ideológicas, pero prefieren no dar la cara directamente. Y algo me dice que hasta las generales intentarán tener cuantas menos responsabilidades mejor.
0
K
8
#1
cenutrios_unidos
Merece la pena el baneo.
0
K
13
#6
Solinvictus
Ya me lo dijo un paisano, contra antes llega la dictadura, antes llegará la tercera.
0
K
7
#7
vilgeits
Cosas de la democracia.
0
K
7
8
8
comentarios)
