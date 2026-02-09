edición general
Fúster, tras duplicar escaños en Aragón: “Los españoles quieren el doble de VOX frente al consenso progre”

El portavoz nacional de VOX anuncia que Carlos Pollán será el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas

Meneo únicamente por saber de la existencia de un tipo que se llama Carlos Pollán.
#2 ¿te parece risible oír decir el nombre de Carlos Pollán? www.youtube.com/watch?v=So4BuQ7HW3Y
Desgraciadamente tiene razón, pa qué vamos a engañarnos. Vox ha conseguido el sueño de cualquier partido, llegar a crecer renunciando a gobernar. Pasa como con Trump, que la única manera de que caiga es que lleguen al poder y empiecen a gestionar cosas. Podemos decir que es triste, pero es lo que hay.
#3 ya están en el poder y gestionando cosas, y no han resuelto ni un puto problema......
#4 Cuando estaban en los gobiernos autonómicos, los meses de García-Gallardo y sucedáneos, estaban bajando en intención de voto. Después se piraron con la excusa de los menores inmigrantes, en 2024, y les ha ido bien. De vez en cuando negocian chorradas en algún presupuesto del PP y piden medidas puramente ideológicas, pero prefieren no dar la cara directamente. Y algo me dice que hasta las generales intentarán tener cuantas menos responsabilidades mejor.
Merece la pena el baneo.
Ya me lo dijo un paisano, contra antes llega la dictadura, antes llegará la tercera.
Cosas de la democracia.
