La fusión nuclear encuentra una vía para operar más allá de sus límites clásicos

Durante décadas, uno de los grandes obstáculos para hacer viable la fusión nuclear controlada ha sido un límite aparentemente infranqueable: la densidad máxima de plasma que puede confinar un tokamak sin perder estabilidad. Este umbral, conocido como el límite de Greenwald, ha condicionado desde los años 90 el diseño y la operación de los reactores de fusión por confinamiento magnético. Sin embargo, nuevos resultados experimentales obtenidos en el tokamak EAST sugieren que ese techo no es tan rígido como se creía.