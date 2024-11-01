El furor por el pádel en España tiene un precio. Uno que las aves pagan caro (pero ya sabemos cómo evitarlo)

Los paneles acristalados que rodean las pistas pasan desapercibidos para muchas aves. No se trata de 'criminalizar' la actividad, sino de adaptarla para que conviva con la fauna. Según los últimos datos reportados por la Federación Española de Pádel, en nuestro país hay 111.866 licencias federativas. Sin duda, una cifra que nos sitúa a la cabeza de Europa. El departamento de Medio Ambiente de Aragón detectó que en apenas tres pistas de Zaragoza fallecían entre 100 y 135 aves al año. la Generalitat Valenciana estima podría ascender a 75.000 anua