El funeral de Estado por las víctimas de la DANA será el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia  

Ya se conoce la fecha del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, será el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia, tal y como pedían los afectados por las inundaciones que asolaron la provincia de Valencia y dejaron 228 muertos.
Porque cuando el turista va a venir busca online primero, y si ve alertas meteorológicas no viene
Sigue siendo la misma historia de hace 10 meses, la economía ante el meteorito
ES UN HOLOCAUSTO
Aemet defiende su trabajo ante la dana: avisó ocho días antes y activó la alerta máxima elpais.com/espana/2024-10-31/fallo-aemet-con-la-dana-aviso-ocho-dias-a
Espero que el responsable Mazón acuda y no se esconda otra vez en el Ventorro.