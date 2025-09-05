edición general
El funeral de Estado por las víctimas de la DANA será el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia

Ya se conoce la fecha del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, será el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia, tal y como pedían los afectados por las inundaciones que asolaron la provincia de Valencia y dejaron 228 muertos.

ansiet #7 ansiet
#6 ¿Pero que mierdas dices?
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Hoy tenemos avisos meteorológicos y en unas decenas de noticias que tapan el tema. Yo que me dedico al marketing os digo que es adrede, que es posicionamiento, que cuando buscas ahora Valencia no ves avisos, ves Maribel Vilaplana, funeral, noticia del puerto, los asesores de mazón, discusion sobre el toponimo de la ciudad.. Todo a la vez

Porque cuando el turista va a venir busca online primero, y si ve alertas meteorológicas no viene

Sigue siendo la misma historia de hace 10 meses, la economía ante el meteorito
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
De esto no se habla, nadie comenta como con la alerta del modelo suizo días antes, el aviso de la AEMET días antes, el 7 de noviembre tampoco llegó a tiempo ni el 1 de julio el CECOPI llegó a tiempo, por qué la actividad económica va siempre sobre nuestras vidas

ES UN HOLOCAUSTO

Aemet defiende su trabajo ante la dana: avisó ocho días antes y activó la alerta máxima elpais.com/espana/2024-10-31/fallo-aemet-con-la-dana-aviso-ocho-dias-a
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Llevemos el debate a "sanchez, mazón" mientras Mercadona seguía mandando a la gente a trabajar en medio del agua, presionaba a Mazon para salvoconductos y 99% seguro que fue quien motivo no parar, había que vender longanizas
#8 diablos_maiq
No se puede hacer ese funeral, es reabrir viejas heridas.
#3 Cntrl
Espero que el responsable Sánchez acuda.
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Espero que el responsable Mazón acuda y no se esconda otra vez en el Ventorro.
#6 Cntrl
#4 Otro se fue a esconder hasta la India, eso sí en Falcon y con Begoña
