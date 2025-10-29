edición general
Un funeral de Estado, laico y sin intervenciones políticas para rendir homenaje a las víctimas de la dana un año después

La Comunidad Valenciana amanece este miércoles con las banderas a media asta y de luto oficial por la riada que el 29 de octubre del año pasado arrasó parte de la provincia de Valencia y localidades de Castilla-La Mancha y de Andalucía, con un atroz balance de 237 fallecidos, la mayoría (229) en territorio valenciano. Las víctimas mortales y sus familiares recibirán “reconocimiento y homenaje” en el funeral de Estado laico y sin intervenciones políticas previsto este miércoles.

pepel #1 pepel
Sólo la presencia de Mazón ya es una intervención política, para tratar de lavar su imagen e ineficacia.
camvalf #2 camvalf
#1 Si su presencia solo fuera un acto político tendría un pase, pero lo que es es un insulto en toda la cara a los familiares y a los muertos.
Catacroc #4 Catacroc
#2 No es solo su presencia en el funeral, el problema es su presencia como presidente que no deberia haber llegado hasta hoy. Como sigue siendo presidente me parece correcto que vaya al funeral puesto que representa a todos los valencianos.
Lagallinaazul #7 Lagallinaazul
#1 También va Peter el Guapo.
Estos no lavan nada, ni uno ni otro, panda de sinvergüenzas
#3 tierramar
Sólo la presencia de la castuza ya es un acto político para sacarse la foto. Los familiares deberían aprovechar para dejarles en evidencia: sinvergüenzas que gozan de privilegios a costa de nuestros impuestos, para robarnos; dejar morir a la población, cuando no provocar las muertes por mala gestión,...
javierchiclana #5 javierchiclana
Muro de pago:  media
asola33 #6 asola33
Que vigilen que no se cuele el obispo con su disfraz... ¡Esto les va a doler!
asola33 #8 asola33 *
Poner el himno nacional, hace que la ceremonia ya no me parezca tan laica. (manías personales)
