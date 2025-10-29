Un funeral de Estado, laico y sin intervenciones políticas para rendir homenaje a las víctimas de la dana un año después

La Comunidad Valenciana amanece este miércoles con las banderas a media asta y de luto oficial por la riada que el 29 de octubre del año pasado arrasó parte de la provincia de Valencia y localidades de Castilla-La Mancha y de Andalucía, con un atroz balance de 237 fallecidos, la mayoría (229) en territorio valenciano. Las víctimas mortales y sus familiares recibirán “reconocimiento y homenaje” en el funeral de Estado laico y sin intervenciones políticas previsto este miércoles.