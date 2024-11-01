Funcionarios entregan más de 15.000 firmas en Muface para defender la sanidad concertada

La sede de Muface, en el número 2 de la calle Sagasta en Pontevedra, fue este lunes el escenario de una nueva protesta del mutualismo administrativo. Representantes de una plataforma integrada por funcionarios de distintos cuerpos del Estado entregaron más de 15.000 firmas recogidas en todo el territorio nacional para exigir medidas urgentes que garanticen la continuidad y la calidad de la sanidad concertada.