edición general
2 meneos
11 clics
Funcionarios entregan más de 15.000 firmas en Muface para defender la sanidad concertada

Funcionarios entregan más de 15.000 firmas en Muface para defender la sanidad concertada

La sede de Muface, en el número 2 de la calle Sagasta en Pontevedra, fue este lunes el escenario de una nueva protesta del mutualismo administrativo. Representantes de una plataforma integrada por funcionarios de distintos cuerpos del Estado entregaron más de 15.000 firmas recogidas en todo el territorio nacional para exigir medidas urgentes que garanticen la continuidad y la calidad de la sanidad concertada.

| etiquetas: funcionarios , muface , firmas , mutualistas
2 0 0 K 19 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
#2 Beltza01
Hablan de igualdad pidiendo trato diferenciado. Han firmado el 1% de los mutualistas. No parece mucho.
2 K 23
ChatGPT #1 ChatGPT *
trabajadores públicos defendiendo no usar la sanidad pública y que prefieren la privada... todo en orden xD

sí, ya se que me responderá algún funcionario con razones por las que ahora resulta que es mejor para todos que su culo concreto lo traten en la privada, no en la pública, pero el culo de los demás, que vayamos a la pública. Ahorráoslo por favor.
2 K 20
#3 Eukherio
#1 Alguno siempre habrá, pero la mayoría no lo defendemos.
0 K 8
ChatGPT #4 ChatGPT *
#3 Estupendo, hablo de los que sí lo defienden. deberían quitarles la plaza. un trabajador público no debería promover la alternativa privada a un servicio público, es de locos.
0 K 11

menéame