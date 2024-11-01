edición general
Funcionario del Partido Republicano de Florida acusado de 24 delitos graves en un caso de incitación al sexo infantil (Eng)

El comisionado de la ciudad de Fort Pierce, James Taylor, un republicano incondicional de MAGA, ha sido detenido y acusado de 24 delitos graves relacionados con la solicitud en línea de un menor, a raíz de una investigación multiestatal sobre explotación infantil.

oceanon3d #1 oceanon3d *
"un republicano incondicional de MAGA"

Ya me parecía a mi que les gustaba mucho hablar de niños ... me da que les jodía es que se los "quitaran" a ellos.

En fin ... fascinantes primeras tres décadas del siglo no están quedando ... hasta que repasas la historia de las primeras tres del siglo anterior y te das cuanta que repetimos la misma mierda ... secundada por los mismos mierdas que cuando todo reviete se esconderan debajo de las piedras y dirán que ellos no fueron.
