Cargo público de MAGA y ex empleada de Turning Point USA acusada de secuestrar a una joven de 14 años (Eng)

Jeanette García, funcionaria de MAGA y ex empleada de Charlie Kirk en Turning Point USA , es acusada de intentar sobornar a un empleado a cambio de sexo y de secuestrar a su hija de 14 años después de que él se negara.
| etiquetas: maga , turning point usa , eeuu , charlie kirk , secuestro , soborno
Mike vas a comerme todo el potorro a cambio vas a firmar esto...
No, Samantha soy fiel a mi esposa...
Hazlo oh rapto a tu hija...
Por cierto, "official" en este caso es "cargo público" ya que se trata de una concejal. Te lo arreglo.