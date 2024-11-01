edición general
Cargo público de MAGA y ex empleada de Turning Point USA acusada de secuestrar a una joven de 14 años (Eng)

Jeanette García, funcionaria de MAGA y ex empleada de Charlie Kirk en Turning Point USA , es acusada de intentar sobornar a un empleado a cambio de sexo y de secuestrar a su hija de 14 años después de que él se negara.

penanegra #2 penanegra
Esto pensaba que solo pasaba en las pelis que yo veía... :troll:
Mike vas a comerme todo el potorro a cambio vas a firmar esto...
No, Samantha soy fiel a mi esposa...
Hazlo oh rapto a tu hija...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 el guionista de las películas de sobremesa de Antena3 está tomando nota xD
themarquesito #1 themarquesito *
#0 Magnífico historial, la hostia.
Por cierto, "official" en este caso es "cargo público" ya que se trata de una concejal. Te lo arreglo.
