¿Funcionan o fallan? Mapa en tiempo real para vigilar la siniestralidad en puntos con Balizas V16 activas

Con la polémica sobre si las balizas V16 son más seguras que los triángulos, este mapa permite ver la realidad en tiempo real. Cruza los datos oficiales de la DGT para mostrar dónde hay un accidente y si efectivamente hay una señal V16 emitiendo en ese punto, o si la teoría de la "carretera conectada" todavía está lejos de la práctica. Una herramienta para fiscalizar si el cambio de los triángulos a la luz ha sido para mejor.

Priorat #1 Priorat
A ver si es para ver la diferencia entre la conectividad de las balizas y los triángulos ya os digo yo que ganan las balizas.

Creo que se podría argumentar mejor lo de la fiscalización.
#5 emachan
¿Pero qué está pasando en Valencia?
Apotropeo #6 Apotropeo
#5 No saben elegir a sus políticos, van a saber conducir.
:troll:
#7 unocualquierax
#2 #5
Esto no puede estar bien. No hay ni un solo accidente ni en toda la provincia de Madrid, ni la de Barcelona, y casi todos están en la Comunidad Valenciana. Eso es imposible.
#2 mickeymouse
He estado un buen rato bicheando el mapa y es curioso (y un poco inquietante) que a veces aparecen puntos rojos de accidente justo donde ya había una baliza activa minutos antes. No sé si es que el sistema de la DGT va con mucho retraso o si es que la baliza no evita que el despistado de turno se acabe dando el golpe igualmente.
Apotropeo #4 Apotropeo
#3 no, en este se ven las balizas y los accidentes . Además se pueden seleccionar otros eventos relacionados con el tráfico
