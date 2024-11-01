edición general
Fui a un internado con Angel Gaitán. Le clasifico como un sociópata

"Fui a un internado con Angel Gaitán", es un video de Youtube subido por un compañero de Gaitán, en el que cuenta sus experiencias de adolescentes y su opinión del personaje

Torrezzno #1 Torrezzno
Empieza con un "hola forocoches" meneo al canto xD xD
rojo_separatista #5 rojo_separatista
Cuadra bastante con el personaje.
manbobi #4 manbobi
Aquí tenemos a un empleado suyo que spameaba su página y ahora otras gante_hrm.
#2 Pkpkpk
Para sorpresa de nadie.
#3 Pkpkpk
Querella/demanda/denuncia del Gaitán a este hombre en 3... 2... 1... :troll:
