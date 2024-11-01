·
10
meneos
123
clics
Fui a un internado con Angel Gaitán. Le clasifico como un sociópata
"Fui a un internado con Angel Gaitán", es un video de Youtube subido por un compañero de Gaitán, en el que cuenta sus experiencias de adolescentes y su opinión del personaje
angel
gaitan
youtuber
sociopata
#1
Torrezzno
Empieza con un "hola forocoches" meneo al canto
3
K
51
#5
rojo_separatista
Cuadra bastante con el personaje.
0
K
11
#4
manbobi
Aquí tenemos a un empleado suyo que spameaba su página y ahora otras gante_hrm.
0
K
9
#2
Pkpkpk
Para sorpresa de nadie.
0
K
8
#3
Pkpkpk
Querella/demanda/denuncia del Gaitán a este hombre en 3... 2... 1...
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
