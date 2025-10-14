Una fuga masiva de reclusos desata crisis de seguridad en Guatemala

En un descarado plan que podría haber implicado fugas durante las visitas a la prisión, 20 reclusos acusados de pertenecer a una de las principales pandillas se han escapado de una prisión guatemalteca lo que, según las autoridades, ha desencadenado una amplia persecución. Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, pero solo se anunciaron el domingo, dijeron las autoridades. Se produjeron poco después de que funcionarios estadounidenses designaran a la pandilla Barrio 18, como organización terrorista extranjera