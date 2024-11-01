Fuerzas israelíes hieren a al menos ocho palestinos en el norte de Cisjordania

Sumado a las persistentes agresiones israelíes la mayoría de los puntos de acceso y salida de los territorios ocupados palestinos permanecen cerrados bajo un estricto control militar desde el inicio del ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán. Mientras equipos de emergencia son deliberadamente agredidos por Tel Aviv obstaculizando la atención de víctimas de las agresiones, como parte de los intentos de anexión de dichos territorios por parte de Israel, socavando cualquier posibilidad de solución al conflicto.