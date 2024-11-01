edición general
Fuera colores: la Guardia Suiza estrena nuevo uniforme para ocasiones especiales  

La Guardia Suiza vaticana estrena nuevo uniforme para ocasiones especiales. El nuevo uniforme, más discreto, será solo para los oficiales, cuando acudan a actos fuera del Vaticano.

2 comentarios
#1 esbrutafio
Una pena, el uniforme de colorines es más vistoso.
#2 casicasi
Parecen soldados de la Guardia Real. Bastante soso, en mi opinión.
