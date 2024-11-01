edición general
¿Fue la caza de ratas de Hanoi el peor plan de recompensa de la historia? [Eng]

En Hanói, en la década de 1900, cada cola de rata ganaba una moneda, pero esto condujo a más ratas. Una campaña sanitaria colonial se convirtió en una advertencia sobre el poder y las consecuencias imprevistas. La regla era simple: si traías una cola de rata, recibías una moneda de un centavo. Pero las ratas se multiplicaron. Salieron de los desagües y entraron en las casas, más numerosas que antes. Las autoridades no entendían por qué las cifras no disminuían. La “cacería de ratas” en Hanoi se convirtió en una lección de diseño fallido.

5 comentarios
#1 torrrquemada *
Se le llama Efecto Cobra es.wikipedia.org/wiki/Efecto_cobra

De hecho, el primer comentario del artículo lo dice.
Robus #3 Robus
#1 Correcto, así que la respuesta a la pregunta del artículo es "no".
Thornton #2 Thornton
#0 Me encanta. Gracias por el meneo.
#4 KaBeKa
Yo creo que el peor caso de estos por las consecuencias que tuvo fue la política de exterminio de gorriones de Mao en China para favorecer las cosechas. Con las plagas que vinieron después y sus consiguientes hambrunas(entre 15 millones y 45 millones de muertos dato de la wiki).
#5 todosube
Muy curioso, más antiguo que andar palante y seguimos cayendo, es el mismo efecto que dar ayudas por no trabajar, permitir la ocupación de la propiedad privada, etc, etc
