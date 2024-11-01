FT: La UE busca obligar a sus miembros a retirar empresas chinas de infraestructuras clave

La Unión Europea se prepara para proponer la retirada progresiva de equipos de fabricación china de infraestructuras críticas del bloque, lo que excluiría a gigantes tecnológicos, como Huawei y ZTE, de redes de telecomunicaciones, sistemas de energía solar y escáneres de seguridad. Así lo informó este sábado el Financial Times, citando fuentes.
| etiquetas: huawei , zte , empresas chinas , unión europea , ue
USA en este aspecto proporciona seguridad y garantías: ya les hemos pillado muchas veces espiándonos y hasta con infiltrados en el CNI español.
No podemos ser más lacayos.