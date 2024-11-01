edición general
FT: La UE busca obligar a sus miembros a retirar empresas chinas de infraestructuras clave

La Unión Europea se prepara para proponer la retirada progresiva de equipos de fabricación china de infraestructuras críticas del bloque, lo que excluiría a gigantes tecnológicos, como Huawei y ZTE, de redes de telecomunicaciones, sistemas de energía solar y escáneres de seguridad. Así lo informó este sábado el Financial Times, citando fuentes.

Andreham #1 Andreham
Sé que es RT y por tanto se va a llenar de gente ignorando la noticia, pero esto suena a un "veeeeeeeeenga, deja a Groenlandia tranquila y nos pegamos un tiro en el pie con China mientras le damos a la NSA más puertas traseras" que tira para atrás.
K 62
carakola #2 carakola
#1 La fuente de la info es el FT pero es para suscriptores: www.ft.com/content/eb677cb3-f86c-42de-b819-277bcb042295
K 23
cocolisto #4 cocolisto
Los grandes casos de espionaje a la UE y sus dirigentes han sido realizados por los eeuu.Asi que vamos a quitar a China de infraestructuras clave que con Microsoft y Google ya tenemos todo lo necesario para someternos aún más.
K 46
salteado3 #5 salteado3
#4 Si es que no se puede vivir con la incertidumbre de si te espían los chinos o no.

USA en este aspecto proporciona seguridad y garantías: ya les hemos pillado muchas veces espiándonos y hasta con infiltrados en el CNI español.

No podemos ser más lacayos.
K 71
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
China, EEUU, Arabia Saudí, Rusia… si nos ponemos serios solo serían empresas europeas
K 38
#6 levante
Europa, estado n°53.
K 10

