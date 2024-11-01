·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7064
clics
Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo
5572
clics
Morderte la lengua
7270
clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán
8650
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
5265
clics
El lince ibérico, depredador: convierte a un gato doméstico en presa en segundos
más votadas
480
La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año
284
Las amenazas de Trump causan dilema para los oficiales estadounidenses: desobedecer órdenes o cometer crímenes de guerra (ENG)
603
China verbaliza su admiración por el ‘no a la guerra’ de España
373
Expulsan a una mujer con alzhéimer de una residencia de Madrid tras denunciar su hijo las deficiencias del centro
476
Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza por delante de Putin
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
27
clics
Fronteras en disputa: el regreso de los mapas como arma geopolítica
En un mundo más inestable y violento, los mapas están recuperando su protagonismo estratégico como herramienta para reivindicar territorios.
|
etiquetas
:
geopolítica
,
mapas
,
fronteras
1
1
0
K
19
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
19
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pepel
Hoy día tenemos mapas hasta de los barcos retenidos en Ormuz.
0
K
19
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente