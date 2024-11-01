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Fronteras en disputa: el regreso de los mapas como arma geopolítica

En un mundo más inestable y violento, los mapas están recuperando su protagonismo estratégico como herramienta para reivindicar territorios.

| etiquetas: geopolítica , mapas , fronteras
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1 comentarios
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pepel #1 pepel
Hoy día tenemos mapas hasta de los barcos retenidos en Ormuz.
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