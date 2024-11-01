edición general
2 meneos
50 clics

Frisby España anuncia ‘ruptura definitiva’ a negociaciones con la marca colombiana y tomará medidas internacionales

Por varias semanas las empresas sostuvieron conversaciones y no lograron ningún tipo de acuerdo. Solicitarán el registro en Colombia.

| etiquetas: frisby , colombia , españa , pleito
1 1 0 K 13 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 13 actualidad
Arzak_ #1 Arzak_
A los amantes de comer pollo con "miel" y otras aberraciones, les estará saliendo plumas de la emoción. 8-D
0 K 10

menéame