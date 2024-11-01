Friends of Israel: el lobby de Aznar bajo la sombra de Epstein

La nueva desclasificación de correos vinculados a Jeffrey Epstein coloca a Friends of Israel dentro del mismo circuito de relaciones personales, económicas e ideológicas que rodearon durante años a Epstein. Y eso no es un detalle menor. Porque Epstein no era un actor aislado, sino un nodo en una red de élites que combinaba dinero, influencia política y acceso privilegiado a dirigentes de primer nivel.Friends of Israel no busca convencer a la opinión pública, sino influir directamente en quienes toman decisiones. Su lógica no es la del debate de
| etiquetas: epstein-aznar , friends of israel , dictadura oculta , vox
Entre los nombres asociados a Friends of Israel destaca el de Rafael Bardají, una figura central para entender la continuidad ideológica entre el aznarismo, el neoconservadurismo estadounidense y Vox. Bardají fue asesor de Aznar en materia de defensa y política exterior y dirigió la política internacional de la Fundación FAES entre 2004 y 2016.
Desde ese espacio contribuyó a difundir una visión del mundo basada en el atlantismo sin fisuras, la llamada “guerra contra el terror” y la defensa incondicional de Israel. Ese marco ideológico es el que vertebra Friends of Israel y el que posteriormente reaparece, casi sin cambios, en el discurso internacional de Vox.
