Frente al estrecho de Magallanes y con especies vivas antárticas: así será el acuario del futuro Centro Antártico Internacional

Frente al estrecho de Magallanes, en la costanera de Punta Arenas, se proyecta una obra que promete consolidar la relación de Chile con la Antártica. Se trata del Centro Antártico Internacional (CAI), que no solo será solo un edificio moderno con laboratorios y salas de exhibición. Sino que en su corazón late un sueño largamente acariciado: el de mantener vivas, en pleno sur de Chile, especies que hasta hoy solo podían ser observadas en expediciones científicas.