Se frena la caída de la natalidad en España pero persiste el balance negativo con las defunciones

España superó por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero y mantiene un intenso debate político sobre la migración como herramienta para sostener el crecimiento económico y enfrentar el envejecimiento poblacional, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística (INE). España registró en 2025 un aumento en el número de nacimientos, el primero en más de una década, aunque el balance entre nacimientos y defunciones continuó siendo negativo, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).