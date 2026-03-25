Frederiksen gana en Dinamarca y tensión por las filtraciones de Hungría sobre la UE al Kremlin

Análisis de los resultados de las elecciones legislativas danesas a cargo de Méabh Mc Mahon, con Mette Frederiksen llamada a seguir en el poder como primera ministra tras ganar la votación a pesar de haber obtenido el peor resultado de su partido, los socialdemócratas, desde 1903.Entrevistas con Barham Salih, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y Benny Engelbrecht, miembro del Parlamento danés. Jakub Janas, de Europe Today, explica la controversia en torno a Hungría y a su ministro de Exteriores, que supuestamente ha estado