¿Franquistas en 2025? Entre la nostalgia y la nueva ola ‘neocon’

Banderas preconstitucionales en concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, vídeos virales de jóvenes cantando el ‘Cara al sol’, brazos en alto… La simbología franquista resurge cincuenta años después de la muerte del dictador y las encuestas intentan poner cifras al fenómeno. Según el ultimo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 17,3 % de los españoles cree que el actual régimen democrático es peor o mucho peor que la dictadura franquista; y el 21,3 % piensa que aquella etapa fue buena o muy buena.