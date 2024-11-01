edición general
4 meneos
10 clics

¿Franquistas en 2025? Entre la nostalgia y la nueva ola ‘neocon’

Banderas preconstitucionales en concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, vídeos virales de jóvenes cantando el ‘Cara al sol’, brazos en alto… La simbología franquista resurge cincuenta años después de la muerte del dictador y las encuestas intentan poner cifras al fenómeno. Según el ultimo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 17,3 % de los españoles cree que el actual régimen democrático es peor o mucho peor que la dictadura franquista; y el 21,3 % piensa que aquella etapa fue buena o muy buena.

| etiquetas: franquistas , nostalgicos , banderas , preconstitucionales , videos virales
3 1 0 K 45 cultura
5 comentarios
3 1 0 K 45 cultura
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El porcentaje no varía mucho cuando se pregunta a los más jóvenes, personas que no vivieron en franquismo y cuyos padres nacieron cuando el régimen moría.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Los motivos de que esto esté pasando aparecen en la "noticia" de ese panfleto?
1 K 18
Magog #2 Magog
Está de moda ser fascista (no, en serio)
0 K 11
riazor97 #3 riazor97
Pero es que esta panda de borregos que estamos criando, masa acrítica, sin mas capacidad que repetir lo que escuchan de sus amados streamers
0 K 7
riazor97 #5 riazor97
#3 ...que se están viendo seducidos y conquistados por unos canticos y soflamas en contra de los inmigrantes (los pobres, eso si) cuando, debido a su profunda ignorancia, lo que no saben es que esos a los que añoran no solo pretenden (igual que ya hicieron antes) barrer a los españoles que les sobran.... Si, lo mismo es tu vecino con el que juegas al padel, o el hermano de tu novia.
0 K 7

menéame