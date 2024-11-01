Francisco Franco o Espinete de los Peperos, entre los impulsores de un congreso extraordinario en Vox

Iván Espinosa de los Monteros, quien desde su salida ha mantenido un perfil crítico pero respetuoso con la dirección de Vox, ha ido ganando intensidad progresivamente, primero con la creación del think-tank Atenea y ahora, con la presentación de una plataforma en la que, junto a otros relegados, exigen un congreso refundacional. La web cuenta con un formulario de apoyo, en el que parece que nadie comprueba los datos.