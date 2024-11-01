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Francisco Franco o Espinete de los Peperos, entre los impulsores de un congreso extraordinario en Vox

Francisco Franco o Espinete de los Peperos, entre los impulsores de un congreso extraordinario en Vox

Iván Espinosa de los Monteros, quien desde su salida ha mantenido un perfil crítico pero respetuoso con la dirección de Vox, ha ido ganando intensidad progresivamente, primero con la creación del think-tank Atenea y ahora, con la presentación de una plataforma en la que, junto a otros relegados, exigen un congreso refundacional. La web cuenta con un formulario de apoyo, en el que parece que nadie comprueba los datos.

| etiquetas: vox , abascal , espinosa de los monteros , congreso vox , trolleo
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4 comentarios
5 1 0 K 51 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Franco ¿Ese que juega en el R.Madrid? :roll:
1 K 30
#3 To_lo_loco
#1 lo compraron por el nombre.

El pobre chaval es un tuercebotas y da cierta penilla.

Aunque es verdad que el Vini es otro inútil y de misma IQ que estos genios. Además se ha pillado el estandarte del antirracismo
1 K 19
#4 Protochoc
Me comunican que esta a punto de hacer su entrada como apoyo político de este señor, el mítico D. Elver Galarga
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elsnons #2 elsnons
Franco sobre todo Franco . Compre Franco garantía de calidad y servicio
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menéame