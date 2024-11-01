·
15
meneos
40
clics
Francisco Correa realiza la última confesión en la trama Gürtel
La Fiscalía pide para él 77 años por la pieza de blanqueo de capitales: “Blanco Balín me dijo que estaba protegido con la cuenta Soleado en Suiza, donde había gente muy relevante de España”
|
etiquetas
:
gurtel
,
pp
,
corrupción
12
3
0
K
122
#1
JackNorte
La proteccion para los que no tienen sangre azul no es premium.
1
K
23
#2
woody_alien
#1
Soleado para los pudientes, nublado para los contribuyentes.
0
K
15
