Francia sufre un ciberataque que expone los documentos de identidad de sus ciudadanos

La Agencia Nacional de Seguridad Documental (ANTS) de Francia ha reconocido un incidente de seguridad que podría suponer la filtración de información personal de ciudadanos después de que un ciberdelincuente asegurara tener una base de datos con 18 millones de registros. La Agencia, responsable de la emisión y gestión de documentos de identidad y dependiente del Ministerio del Interior francés, informó el lunes en un comunicado de un incidente de seguridad con el portal ants.gouv.fr que se detectó el pasado 15 de abril.