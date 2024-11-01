edición general
Francia recula en el abolicionismo. El RN propone regular la prostitución

Tras la ley de 2016 que penalizó a los clientes y empeoró la seguridad de las trabajadoras sexuales, el diputado Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National), con apoyo de Marine Le Pen, impulsa una propuesta para permitir establecimientos gestionados directamente por ellas en forma de cooperativas. Un giro que cuestiona el modelo abolicionista francés, casi 10 años después de su entrada en vigor. ¿Un paso hacia la verdadera protección y desestigmatización?

#1 unocualquierax *
Joder ! Ya era hora. Sean de izquierdas o de derechas, por fin alguien abre los ojos.
Hay que acabar con los proxenetas, no destrozarle la vida a las prostitutas.
La regulación y la legalización es la solución.

( #0 en las etiquetas falta 'prostitución', no?)
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 El abolicionismo es un delirio de una panda de idiotas.
Solo existen dos escenarios: regulación o marginalidad.
#2 imaginateca
Entonces, después de las medidas abolicionistas y, a pesar de ellas, ¿se ha seguido ejerciendo la prostitución en Francia? Pues eso sí que es una sorpresa. La izquierda va a tener que entender que regular lo inevitable es a veces lo único que se puede hacer. Como la derecha ha tenido que entender (aunque algunos todavía están en ello) que regular el aborto es lo más que se puede hacer sobre ese tema, porque no vas a poder abolirlo.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 Esta tratando de autojustificarse el voto negativo porque el envio dice cosas que no le gustan.

No le des mas vueltas.
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
que la PSOE esté más a la derecha que Le Pen en esto es para hacérselo mirar. pero nada, ellos con poner la palabra "prohibido" en el BOE ya duermen tranquilos convenciéndose de que la realidad deja de existir sólo con prohibirla. qué asco dan! está más que probado todo lo que provoca el abolicionismo en aquellas sociedades en que se ha aplicado. no es un "experimento" en plan a ver qué pasa y si eso luego rectificamos, no, es que hay estudios y datos objetivos de que sólo perjudica a las mujeres, pero nada... la PSOE sigue a lo suyo, en su mundo particular, cada vez más fuera de la realidad... luego se quejará de que la realidad, la ciudadanía, desconecte cada vez más de ellos y no les voten como antes
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Voto spam puesto que es del mismo canal que tiene trecientos banners de publicidad en menéame.
#6 unocualquierax
#5
¿Qué cojones tiene que ver de qué canal sea ?.
Si lo que dice es correcto, ¿ qué más da quién lo diga ?.
Cabre13 #8 Cabre13 *
Voy a sentarme a esperar a que nuestro experto local en prostitución me explique la postura y las propuestas de la derecha en torno a la prostitución.
#0
