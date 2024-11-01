Francia recula en el abolicionismo. El RN propone regular la prostitución  

Tras la ley de 2016 que penalizó a los clientes y empeoró la seguridad de las trabajadoras sexuales, el diputado Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National), con apoyo de Marine Le Pen, impulsa una propuesta para permitir establecimientos gestionados directamente por ellas en forma de cooperativas. Un giro que cuestiona el modelo abolicionista francés, casi 10 años después de su entrada en vigor. ¿Un paso hacia la verdadera protección y desestigmatización?
Hay que acabar con los proxenetas, no destrozarle la vida a las prostitutas.
La regulación y la legalización es la solución.
Solo existen dos escenarios: regulación o marginalidad.
No le des mas vueltas.
