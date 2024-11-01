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Francia pone precio a los rescates en helicóptero por imprudencia en la montaña: 10.000 euros

Francia propone cobrar los rescates en helicóptero.

| etiquetas: francia , cobro , rescates , helicoptero
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