Francia prohíbe la entrada a 10 activistas británicos de ultraderecha por acciones antimigrantes

Francia prohibió la entrada a diez activistas británicos de extrema derecha por acciones en su suelo destinadas a impedir que migrantes crucen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, informaron este miércoles las autoridades francesas.
Yo, por economia del lenguaje, recomiendo el uso del acrónimo "nazis", quizá acompañado de algun adjetivo para clarificar la naturaleza del mismo como "putos nazis"
-Que nadie salga de su pais.
-Todo pueblo y nació se merece un sitio donde viivr sin que nadie se meta en sus asuntos.