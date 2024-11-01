edición general
Francia prohíbe la entrada a 10 activistas británicos de ultraderecha por acciones antimigrantes

Francia prohibió la entrada a diez activistas británicos de extrema derecha por acciones en su suelo destinadas a impedir que migrantes crucen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, informaron este miércoles las autoridades francesas.

skaworld #2 skaworld
"Activistas británicos de extrema derecha"

Yo, por economia del lenguaje, recomiendo el uso del acrónimo "nazis", quizá acompañado de algun adjetivo para clarificar la naturaleza del mismo como "putos nazis"  media
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Está bien que lo denominen así, para los blanqueadores es más dificultoso decir "llamáis activistas británicos de extrema derecha al que no piensa como vosotros", o igual ni lo dicen, como sucedía antes con los "nostálgicos", que nadie iba soltando "llamáis nostálgico al que no piensa como vosotros" porque no había necesidad, no como ahora que se empieza a llamar a las cosas por su nombre.
garfius1 #5 garfius1
#2 Tipico de los nazis:
-Que nadie salga de su pais.
-Todo pueblo y nació se merece un sitio donde viivr sin que nadie se meta en sus asuntos.
sotillo #1 sotillo
Ya los recibirá Ayuso
#4 soberao
#1 Los va a recibir en Benidorm en el auditorio Julio Iglesias para que se sientan como en su casa xD www.meneame.net/story/benidorm-no-plantea-momento-retirar-nombre-julio
