Francia está abandonando Windows por la soberanía digital, y su nueva pila Linux está tomando forma [ENG]

Corrección el 16 de abril de 2026: Una versión anterior de este artículo afirmaba que Francia planeaba reemplazar 2,5 millones de computadoras de escritorio con Windows por Linux. De hecho, la Dirección Interministerial de Asuntos Digitales inicialmente sólo está migrando sus propias estaciones de trabajo internas (unas 350) y coordinará un esfuerzo más amplio. Se ha ordenado a cada ministerio que desarrolle sus propios planes de migración para el otoño de 2026. El artículo ha sido actualizado para reflejar esta aclaración.

| etiquetas: francia , windows , linux , ministerios , migración , licencias , soberania
ombresaco #2 ombresaco
Parece que van a usar en.wikipedia.org/wiki/GendBuntu (mezcla de sw libre y propietario)
#1 pascuaI
A ver, tranquilo todo el mundo. Un sucesor para Trump (con las mismas ideas de Trump pero diciendo otras cosas en público) y una promesa de inversión de Microsoft (con los pertinentes maletines) y todo arreglado.
DrEvil #3 DrEvil
A ver si cunde el ejemplo.
