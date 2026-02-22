Francia convoca al embajador de EE.UU. tras las acusaciones de Trump por el asesinato en Lyon

La muerte del activista nacionalista en Lyon escala a crisis diplomática: Francia convoca al embajador de Estados Unidos tras las acusaciones de la Administración Trump sobre "extremismo violento de izquierdas", mientras Macron pide retirar sanciones contra ciudadanos europeos.
| etiquetas: extrema derecha , antifascista , muerte , asesinato , trump , francia , lyon
Vaya, vaya con el jovencito.
Quentin, 23 años, era miembro de los Alóbroges, un grupúsculo neofascista con nombre de tribu celta y radicado en Lyon. La capital de la antigua Galia romana es ahora un hervidero de movimientos nacionalistas y tradicionalistas católicos.