Francia convoca al embajador de EE.UU. tras las acusaciones de Trump por el asesinato en Lyon

La muerte del activista nacionalista en Lyon escala a crisis diplomática: Francia convoca al embajador de Estados Unidos tras las acusaciones de la Administración Trump sobre "extremismo violento de izquierdas", mientras Macron pide retirar sanciones contra ciudadanos europeos.

Supercinexin #1
Supongo que lo han convocado para invitarle a seguir haciendo juntos cosas fantásticas en Siria.

carakola #2
¿Activista nacionalista el putonazi que iba en grupo y con barras de hierro a agredir a un grupo de personas? ¿o hablan de otro?

manbobi #3
#2 Neolengua para neonazis

HeilHynkel #4
www.rtve.es/noticias/20260222/muerte-quentin-crimen-politico-cambiar-f


Vaya, vaya con el jovencito.

Quentin, 23 años, era miembro de los Alóbroges, un grupúsculo neofascista con nombre de tribu celta y radicado en Lyon. La capital de la antigua Galia romana es ahora un hervidero de movimientos nacionalistas y tradicionalistas católicos.

#5 UNX
¿Cuántos franceses han votado por Trump? Pues eso, que la ultraderecha globalista se meta en sus asuntos.


