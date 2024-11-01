edición general
La fragata Cristobal Colón, enviada a Chipre, se desvía y descubre un nuevo continente

Desde el desembarco de la Cristobal Colón, ya han muerto 40.000 nativos del nuevo territorio a consecuencia de la gripe. Tras intentar probar una nueva ruta más eficiente, la fragata española Cristobal Colón ha acabado desviándose y descubriendo un nuevo continente que ahora, según informa el Gobierno, pertenece al Reino de España y por tanto a Felipe VI. España envió la fragata a Chipre el pasado jueves, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, tras el ataque iraní a una de sus bases.

Pertinax #1 Pertinax
La quinta provincia catalana. :troll:
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Flojillo, pero no se puede dar siempre la campanada.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Eriador
