Desde el desembarco de la Cristobal Colón, ya han muerto 40.000 nativos del nuevo territorio a consecuencia de la gripe. Tras intentar probar una nueva ruta más eficiente, la fragata española Cristobal Colón ha acabado desviándose y descubriendo un nuevo continente que ahora, según informa el Gobierno, pertenece al Reino de España y por tanto a Felipe VI. España envió la fragata a Chipre el pasado jueves, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, tras el ataque iraní a una de sus bases.