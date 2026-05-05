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¿Fracaso de Ayuso en México? "Esto es como si el alcalde de la capital de México viniera a España y fuera recibido por el alcalde de Móstoles"
Críticas, desplantes institucionales y polémicas empañan el viaje de la presidenta madrileña ...
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méxico
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ayuso
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españa
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relacionadas
#1
Cuñado
A ver, el alcalde de Aguascalientes recibiendo a la lideresa de Cañasfrías. Yo lo veo muy lógico
6
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#14
concentrado
#1
Pues los alcaldes de Aguascalientes se conocen por tener relación con el narcotráfico, no parece muy acertada la elección.
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#16
Cuñado
#14
No como los líderes del PP...
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#17
pirat
#1
Cañas y barro, como hizo disfrutar el alcalde a sus ciudadanos en anteriores navidades en la puerta del sol...
Es como si vienen a tu casa a insultarte,
siguiendo la moda tramposista de mala educación...
cosas de pijos malcriados.
0
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#3
skaworld
Fracaso no se, lo que se es que sigo sin entender cual es el motivo para que la comunidad de Madrid financiase un viaje oficial a Mexico.
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#8
makinavaja
#3
Mejor tenerla lejos, en Mexico por ejemplo, que aqui diciendo chorradas...
1
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#15
skaworld
#8
#9
#11
#12
Le voy a decir a mi jefe que me voy a Punta Cana de visita institucional a homenajear la encomiable labor de Carlos Arguiñano como vertebrador de la herencia culinaria española de la que se nutren nuestros hermanos latinoamericanos.
Que a ver si me paga la pulserita
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12
#9
Eukherio
#3
Les salió viajera la presidenta y Estados Unidos ya lo tenía muy visto.
2
K
27
#11
concentrado
#3
Un motivo:
2
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#12
Albarkas
#3
Pues que la señora quiere viajar a cargo del presupuesto público de la comunidad de Madrid para ir haciendo el ridículo diciendo estupideces sobre Isabel I de Castilla allá donde va.
2
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#7
okeil
Los madrileños hemos pagado para que la reinona las terracitas haga el ridículo una vez mas. Enhorabuena al fachapobrismo.
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#5
Almirantecaraculo
Bueno, de momento hay 300k en el limbo, más gastos y dietas...
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#4
DenisseJoel
La fracayusada de la semana. Al menos parece que esta vez no ha llamado mona ni hija de puta a nadie.
1
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#10
Eukherio
*
#4
Ha conseguido hasta cabrear a los mexicanos que no sabían quien era hasta que le dio por homenajear a Hernán Cortés. Es una crack. Mira que cuando hacen estas visitas suelen tener una agenda decentilla pa que se vea que curran, pero Ayuso no se esforzó ni un poquito.
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#6
makinavaja
Para Ayuso, si alguien le ha recibido, aunque sea el botones del hotel, ya es un éxito...
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#13
Arzak_
La irrelevante haciendo cosas irrelevantes.
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#2
asgard_gainsborough
Con empanadillas. De Móstoles. ¿Hola? Aquí Encarna de noche.
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Es como si vienen a tu casa a insultarte,
siguiendo la moda tramposista de mala educación...
cosas de pijos malcriados.
Que a ver si me paga la pulserita