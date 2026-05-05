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¿Fracaso de Ayuso en México? "Esto es como si el alcalde de la capital de México viniera a España y fuera recibido por el alcalde de Móstoles"

¿Fracaso de Ayuso en México? "Esto es como si el alcalde de la capital de México viniera a España y fuera recibido por el alcalde de Móstoles"

Críticas, desplantes institucionales y polémicas empañan el viaje de la presidenta madrileña ...

| etiquetas: méxico , ayuso , españa , fracaso
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado
A ver, el alcalde de Aguascalientes recibiendo a la lideresa de Cañasfrías. Yo lo veo muy lógico :shit:
6 K 109
#14 concentrado
#1 Pues los alcaldes de Aguascalientes se conocen por tener relación con el narcotráfico, no parece muy acertada la elección.
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Cuñado #16 Cuñado
#14 No como los líderes del PP... :tinfoil:
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#17 pirat
#1 Cañas y barro, como hizo disfrutar el alcalde a sus ciudadanos en anteriores navidades en la puerta del sol...
Es como si vienen a tu casa a insultarte,
siguiendo la moda tramposista de mala educación...
cosas de pijos malcriados.
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skaworld #3 skaworld
Fracaso no se, lo que se es que sigo sin entender cual es el motivo para que la comunidad de Madrid financiase un viaje oficial a Mexico.
5 K 91
makinavaja #8 makinavaja
#3 Mejor tenerla lejos, en Mexico por ejemplo, que aqui diciendo chorradas...
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skaworld #15 skaworld
#8 #9 #11 #12 Le voy a decir a mi jefe que me voy a Punta Cana de visita institucional a homenajear la encomiable labor de Carlos Arguiñano como vertebrador de la herencia culinaria española de la que se nutren nuestros hermanos latinoamericanos.

Que a ver si me paga la pulserita
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#9 Eukherio
#3 Les salió viajera la presidenta y Estados Unidos ya lo tenía muy visto.
2 K 27
#11 concentrado
#3 Un motivo:  media
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#12 Albarkas
#3 Pues que la señora quiere viajar a cargo del presupuesto público de la comunidad de Madrid para ir haciendo el ridículo diciendo estupideces sobre Isabel I de Castilla allá donde va.
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#7 okeil
Los madrileños hemos pagado para que la reinona las terracitas haga el ridículo una vez mas. Enhorabuena al fachapobrismo.
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#5 Almirantecaraculo
Bueno, de momento hay 300k en el limbo, más gastos y dietas...
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#4 DenisseJoel
La fracayusada de la semana. Al menos parece que esta vez no ha llamado mona ni hija de puta a nadie.
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#10 Eukherio *
#4 Ha conseguido hasta cabrear a los mexicanos que no sabían quien era hasta que le dio por homenajear a Hernán Cortés. Es una crack. Mira que cuando hacen estas visitas suelen tener una agenda decentilla pa que se vea que curran, pero Ayuso no se esforzó ni un poquito.
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makinavaja #6 makinavaja
Para Ayuso, si alguien le ha recibido, aunque sea el botones del hotel, ya es un éxito... :-D :-D :-D
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Arzak_ #13 Arzak_
La irrelevante haciendo cosas irrelevantes. 8-D
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#2 asgard_gainsborough
Con empanadillas. De Móstoles. ¿Hola? Aquí Encarna de noche.
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menéame