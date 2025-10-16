Fracasan las dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu en Francia

Las dos mociones de censura presentadas contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, que habían planteado la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, no lograron este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional. La moción de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la planteada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos.
| etiquetas: asamblea nacional , francia , mociones de censura
Frente Popular 25% de los votos
Le Penistas 37%
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Francia_de_2024
El 75% de la asamblea francesa va desde el centro liberal de Macron a la extrema derecha a la derecha de Le Pen (si los hay más a la derecha)
Pero alguien les ha convencido que ganó la izquierda
Pues vale
Toda la izquierda francesa junta. Desde comunistas a socialistas pasando por comeflores varios, 25%… » ver todo el comentario