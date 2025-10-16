Fracasan las dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu en Francia

Las dos mociones de censura presentadas contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, que habían planteado la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, no lograron este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional. La moción de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la planteada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos.