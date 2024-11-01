Fracasa el último intento de mediación para el proyecto del avión de combate

En un intento por salvar el proyecto, Alemania y Francia encargaron a finales de marzo al exdirector del fabricante de tanques KMW, Frank Haun, y al exgerente de armamento francés, Laurent Collet-Billon, que hicieran un último intento de mediación.En los círculos industriales familiarizados con las negociaciones del FCAS, crece la preocupación de que Macron pueda persuadir a Merz la próxima semana para que continúe con el proyecto en lugar de explorar alternativas. Estas alternativas podrían incluir el desarrollo de dos aeronaves independientes