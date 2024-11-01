edición general
7 meneos
32 clics
Fracasa el último intento de mediación para el proyecto del avión de combate

Fracasa el último intento de mediación para el proyecto del avión de combate

En un intento por salvar el proyecto, Alemania y Francia encargaron a finales de marzo al exdirector del fabricante de tanques KMW, Frank Haun, y al exgerente de armamento francés, Laurent Collet-Billon, que hicieran un último intento de mediación.En los círculos industriales familiarizados con las negociaciones del FCAS, crece la preocupación de que Macron pueda persuadir a Merz la próxima semana para que continúe con el proyecto en lugar de explorar alternativas. Estas alternativas podrían incluir el desarrollo de dos aeronaves independientes

| etiquetas: fcas , alemania , francia , macron , merz , dassault , airbus
7 0 0 K 73 actualidad
3 comentarios
7 0 0 K 73 actualidad
Ihzan #3 Ihzan
No somos capaces de hacer proyectos de armamento defensivo para no depender de industria extranjera y ademas tener un retorno mayor en forma de puestos de trabajo, tecnologia....

Menuda mierda de Union Europea.
1 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
Excelente noticia.
0 K 19
#1 Sacapuntas
Nos comen los chinos. Mira el Chengdu J-20. Podríamos encargar unos cuantos... :troll:
0 K 12

menéame