La FP se convierte en la principal puerta al empleo": el 47% de las ofertas en España exigen una. La universidad pierde fuelle

De las ofertas de empleo publicadas en busca de nuevos profesionales en España, la mayoría quieren títulos de Grado Superior de FP: los sectores más demandados. Es muy destacable que "siete de cada diez ofertas se concentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco".

AntiTankie #3 AntiTankie
Las empresas prefieren contratar a personas con formación profesional, ya que pueden asumir más responsabilidades de las que les corresponden por un salario menor, en lugar de pagar lo que merece un titulado universitario.
anv #5 anv
#3 en lugar de pagar lo que merece un titulado universitario.

¿Desde cuándo se paga lo que merece alguien? Se paga lo que diga el convenio y listo. Y te ponen "auxiliar administrativo" sin importar el trabajo que hagas. Después ya con el tiempo si te quejas se verá pero ningún sueldo es el que "mereces". Es lo que pone el convenio. Ese que no se actualiza desde hace años.
AntiTankie #6 AntiTankie
#5 No existe ningún impedimento para pagar más de lo acordado en el convenio.
#6 Efectivamente. Una cosa es el convenio, que marca lo mínimo a pagar. A partir de ahí, es tema tuyo, de tú valía profesional y de lo que negocies con la empresa.
#8 ldoes
#3 El sueldo va en función de la categoría profesional, es decir, las responsabilidades que asume el trabajador. No va en función de la formación del trabajador. Tal vez lo que pasa es que un universitario tiene más claro lo que debe cobrar que un titulado de la FP.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#3 Ummm, no. El problema es que no hay profesionales. Y al final el mercado se autoregula.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Normal, ¿para que necesitas un abogado, un contable o un informático recién salido de la universidad cuando una IA puede hacer casi lo mismo? Ahora, sustituye tu a un mecánico, electricista o soldador por una IA. No puedes.
#2 IsraelEstadoGenocida
FP de preparación de BigMac es el no-va-mas...
Pedro_Bear #1 Pedro_Bear
En datos {0x1f447}  media
