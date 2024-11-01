La FP se convierte en la principal puerta al empleo": el 47% de las ofertas en España exigen una. La universidad pierde fuelle

De las ofertas de empleo publicadas en busca de nuevos profesionales en España, la mayoría quieren títulos de Grado Superior de FP: los sectores más demandados. Es muy destacable que "siete de cada diez ofertas se concentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco".
¿Desde cuándo se paga lo que merece alguien? Se paga lo que diga el convenio y listo. Y te ponen "auxiliar administrativo" sin importar el trabajo que hagas. Después ya con el tiempo si te quejas se verá pero ningún sueldo es el que "mereces". Es lo que pone el convenio. Ese que no se actualiza desde hace años.