Fox News: una proyección de manual

Irán, un grupo armado irregular, un país sudamericano, Centroamérica y un río de cocaína articulando todo lo anterior: con estos elementos, una nota divulgada hace unos días por Fox News busca explicar por qué Donald Trump ordenó destripar a un número incierto de desdichados que viajaban en una lancha, en un punto ignoto del Caribe, sabrá Dios de dónde a dónde y a saber con qué propósito. La fábula hilvana declaraciones para argumentar que el crimen perpetrado por las fuerzas de EEUU fue "para desmantelar el creciente narcoimperio de Hezbollah"
| etiquetas: fox news , trump , estados unidos , venezuela