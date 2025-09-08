Foundever Spain condenada por ocultar a los sindicatos el funcionamiento de los algoritmos que deciden turnos y descansos

A partir de ahora, las empresas deberán abrir la “caja negra” de sus sistemas bajo pena de vulnerar derechos constitucionales. La jurisprudencia se adapta así a la digitalización del trabajo, reforzando la democracia sindical en un terreno nuevo: el de los algoritmos. Las secciones sindicales de CGT pidieron a Foundever transparencia sobre un sistema informático que asignaba libranzas variables de 3.800 trabajadores. La empresa respondió con rotundidad: “No usamos algoritmos ni inteligencia artificial”. Sin embargo, la realidad decía otra cosa