Fotomontajes antinazis y antiamericanos de Alexandr Zhitomirsky para la maquinaria propagandística de la Unión Soviética [Eng]  

El arte gráfico soviético se creó al servicio de las convicciones políticas y estaba sujeto a la regulación estatal. Mediante carteles, caricaturas y viñetas, la Unión Soviética comunista explotó a los ciudadanos nacionales e internacionales con su mensaje.

Aleksandr Zhitomirsky (1907-1993) fue un artista destacado y prolífico que trabajó bajo los auspicios del Ministerio de Propaganda Soviético. Inspirado por el artista alemán John Heartfield , sus fotomontajes y panfletos fueron lanzados desde el aire sobre las tropas alemanas durante la Seg