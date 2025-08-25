Un fotógrafo cambia toda su vida para perseguir auroras en el Ártico [Eng]  

Una noche de 2018, observaba la Estación Espacial Internacional a través de un telescopio en el observatorio de Helsinki. De repente, miré en dirección contraria y allí, por primera vez, vi la aurora boreal danzando sobre la ciudad. La experiencia fue sobrenatural y quería verla una y otra vez. Para lograrlo, durante casi cinco años he vivido en un pequeño y remoto rincón de la Laponia finlandesa, por encima del Círculo Polar Ártico. Desde 2021, he vivido en tres lugares diferentes de la Laponia finlandesa, en este orden: Salla, Sodankylä y