Un fotógrafo cambia toda su vida para perseguir auroras en el Ártico [Eng]

Una noche de 2018, observaba la Estación Espacial Internacional a través de un telescopio en el observatorio de Helsinki. De repente, miré en dirección contraria y allí, por primera vez, vi la aurora boreal danzando sobre la ciudad. La experiencia fue sobrenatural y quería verla una y otra vez. Para lograrlo, durante casi cinco años he vivido en un pequeño y remoto rincón de la Laponia finlandesa, por encima del Círculo Polar Ártico. Desde 2021, he vivido en tres lugares diferentes de la Laponia finlandesa, en este orden: Salla, Sodankylä y

| etiquetas: fotografía , ártico , auroras
1 comentarios
Moixa
Yo estoy un poco decepcionada, verlas al natural no es como los videos y fotos que nos inundan. Me han gustado, pero básicamente he visto luz blanca.
