La foto del secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, en la isla de Epstein, que había sido eliminada de los archivos del Departamento de Justicia, ha sido restaurada [ENG]

Una foto difundida el mes pasado por el Departamento de Justicia como parte de los archivos de Epstein, en la que aparecía el secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein en la isla de este en el Caribe, fue retirada de la página web del Departamento de Justicia antes de ser restaurada el jueves por la noche. La imagen, cuya autenticidad ha sido verificada por CBS News, muestra a Epstein, Lutnick y otros tres hombres de pie sobre un acantilado junto al mar.

#2 Grahml
Aquí

x.com/i/status/2018792107259863126

el "and the right kind of massage" que Epstein le susurró en 2005, es lo que de verdad convenció a Lutnick para, definitivamente, no cortar relación xD
2
#3 themarquesito
#2 Hay que reconocerle que al menos es bueno contando historias
1
#4 meroespectador
La extraña conexión con el 11S es como poco inquietante
1
#5 eqas
#4 dónde lo has leido?
0
#1 Grahml
Relacionada:

Lutnick, secretario de Comercio, seguía haciendo negocios con Jeffrey Epstein años después de afirmar que había cortado la relación
www.meneame.net/story/lutnick-secretario-comercio-seguia-haciendo-nego
0

