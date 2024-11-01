La foto del secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, en la isla de Epstein, que había sido eliminada de los archivos del Departamento de Justicia, ha sido restaurada [ENG]  

Una foto difundida el mes pasado por el Departamento de Justicia como parte de los archivos de Epstein, en la que aparecía el secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein en la isla de este en el Caribe, fue retirada de la página web del Departamento de Justicia antes de ser restaurada el jueves por la noche. La imagen, cuya autenticidad ha sido verificada por CBS News, muestra a Epstein, Lutnick y otros tres hombres de pie sobre un acantilado junto al mar.
el "and the right kind of massage" que Epstein le susurró en 2005, es lo que de verdad convenció a Lutnick para, definitivamente, no cortar relación
Lutnick, secretario de Comercio, seguía haciendo negocios con Jeffrey Epstein años después de afirmar que había cortado la relación
