edición general
9 meneos
7 clics
Lutnick, secretario de Comercio, seguía haciendo negocios con Jeffrey Epstein años después de afirmar que había cortado la relación [ENG]

Lutnick, secretario de Comercio, seguía haciendo negocios con Jeffrey Epstein años después de afirmar que había cortado la relación [ENG]

Documentos publicados recientemente muestran que Lutnick y Epstein fueron socios de negocios al menos hasta 2014, lo que contradice las afirmaciones públicas que Lutnick lleva años haciendo de que rompió relaciones con Epstein en 2005. Según los registros, ambos firmaron el mismo acuerdo a finales de 2012, que daba a cada uno una participación en una empresa de tecnología publicitaria ya desaparecida llamada Adfin. La firma se produjo apenas unos días después de que los dos hombres se reunieran en persona, según correos incluidos.

| etiquetas: epstein , lutnick , relación
8 1 0 K 110 actualidad
2 comentarios
8 1 0 K 110 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Esta es la élite política y empresarial que se relacionaba con pedofilos y que Trump denunciaba que iba a destapar?
1 K 37
#2 Grahml *
#1 Aquí majestuosamente resumido:

x.com/i/status/2018792107259863126

PD: Escuchar a Lutnick decir lo de: "and the right kind of massage" y luego inmediatamente ver la cara de Stewart mostrando "confusión", épico.
0 K 20

menéame